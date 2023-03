Escalante, che tegola per il Cadice: ecco quante partite salterà

Escalante, l’ex giocatore della Lazio attualmente in forza al Cadice dovrà star fermo a causa di uno strappo al bicipite femorale

Non ci voleva per Escalante, il quale dopo un esordio scoppiettante con il Cadice dovrà stare fermo a causa di un infortunio al bicipite femorale, che lo costringerà a non far parte dei match clou per la formazione spagnola.

A confermarlo è anche il suo tecnico ovvero Gonzalez, il quale esclama che l’ex Lazio dovrà stare ai box per sei settimane, e quindi salterà con ogni probabilità Siviglia, Betis, Real Madrid, Espanyol, Osasuna e Valencia