GliEroidelCalcio, ecco la partnership con la Lega dei Collezionisti

Nuovo traguardo per il portale GliEroidelCalcio, che diventa ufficialmente media partner della Lega dei collezionisti

Nuovo importante traguardo per GliEroidelCalcio. Infatti, la testata giornalistica specializzata nella storia del calcio e nel collezionismo, ha trovato un accordo di partnership con la Lega dei Collezionisti, associazione che raggruppa i maggiori collezionisti di cimeli calcistici.

L’intesa porta a condividere degli obiettivi comuni, come l’interesse per la valorizzazione, diffusione e narrazione della storia del calcio attraverso i cimeli e la Memorabilia. Da questa nuova collaborazione nasceranno svariate iniziative. GliEroidelCalcio.com si impegna a veicolare attraverso tutti i propri canali le news (iniziative, mostre, convegni etc.) della Lega per darne il massimo risalto.