Eriksson: «Per andare in CL ci vogliono tanti soldi. Su Immobile...»

Sven Goran Eriksson ha parlato della Lazio di Sarri. Queste le parole dell’ex tecnico biancoceleste.

«Per vincere uno scudetto o andare in Champions, in Italia ci vogliono i soldi. Sarri è senza subbio un ottimo allenatore, a me piace il modo in cui vuole far giocare la squadra, però penso che lui abbia bisogno di una squadra forte e la Lazio sta sette punti dietro alla Juventus. Sono tanti ma c’è ancora una possibilità. La Lazio ha buoni giocatori, poi c’è Immobile. Benché non faccia gol in tutte le partite, il record con la Lazio è impressionante. Io non credo che sia finito, ha ancora tanti anni da fare ad alto livello».