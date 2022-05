Sven Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio, ha parlato di tantissime tematiche ai microfoni del Secolo XIX

SCUDETTO – «Mi farebbe piacere l’Inter per Simone Inzaghi che ho avuto alla Lazio: in Coppa Italia è stato bravo, per il tricolore è favorito il Milan ma chissà. Certo, poi l’ultima è Inter-Samp, e sarebbe da brividi, spero che la Samp ci arrivi già salva».

ITALIA – «La vita del calcio è strana. Mancini ha vinto gli Europei con stile, eleganza, il miglior calcio, un successo molto meritato e poco meno di un anno dopo ha perso il Mondiale. Mi spiace per l’Italia, ma Mancini si rifarà perché è un grande»