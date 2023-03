Eriksson a Lazio Style Channel : «Un match importante per entrambe le squadre»

Lo storico allenatore biancoceleste sarà presente all’Olimpico per assistere alla sfida contro la Roma

Tutti i tifosi della Lazio si ricordano di lui come l’uomo dello scudetto, ebbene Sven Goran Eriksson torna a Roma dopo tanto tempo per assistere alla sfida contro i cugini giallorossi.

L’allenatore svedese è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel analizzando il match

LE PAROLE– «Non vengo all’Olimpico da tanto tempo, qui ho tanti ricordi, soprattutto belli. La gara di oggi è molto importante per entrambe le squadre che sono in lotta in zona Champions League. Tutte e due le squadre romane possono ambire alla Champions League. La mia Lazio era una squadra fortissima, abbiamo giocato tanto vincendo tanto e perdendo anche qualche volta ma questo fa parte del calcio. Un pronostico? È un match importante per tutte e due le formazioni, non so chi possa essere favorito.Sia Sarri che Mourinho sono allenatori bravi. Mi piace il calcio che vuole proporre l’allenatore biancoceleste»