Eriksen dimesso dall’ospedale: «Sto bene, grazie a tutti»

Il centrocampista dell’Inter Christian Eriksen ha lasciato l’ospedale: ecco le sue dichiarazioni postate sui canali social della Danimarca

Buone notizie finalmente per Christian Eriksen: il centrocampista dell’Inter, che ha avuto un malore in campo sabato scorso, ha lasciato l’ospedale dove è stato ricoverato in seguito al triste episodio avvenuto nel match contro la Finlandia. A comunicarlo è stata la Danimarca via Twitter, dove ha riportato anche le dichiarazioni del giocatore.