Eriksson: «Mancini? Un grandissimo allenatore, l’Italia è tra le favorite»

Sven-Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb del suo allievo Roberto Mancini

Insieme alla Lazio hanno vinto tutto quello che si poteva vincere: uno in pantaloncini e maglietta, l’altro in giacca e cravatta. Stiamo parlando di Roberto Mancini e Sven-Goran Eriksson, due degli eroi più importanti di quella squadra favolosa, che dominava in Italia e in Europa a cavallo tra anni ’90 e 2000. L’ex allenatore svedese, intervistato a Tuttomercatoweb, ha parlato del suo allievo, attuale ct della Nazionale Italiana. Le sue dichiarazioni.

«Roberto è un grandissimo allenatore, per me l’Italia è tra le favorite per vincere l’Europeo. Ho sempre saputo che Mancini avrebbe continuato a lavorare nel calcio dopo la sua carriera in campo, fin da quando giocava aveva le qualità umane e tecniche per svolgere nel migliore dei modi il ruolo del tecnico».