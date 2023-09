Episodi arbitrali Lazio, Lotito furioso con Rocchi: cosa è successo in Campidoglio

Episodi arbitrali Lazio, Lotito furioso per l’inizio di stagione: troppo le decisioni al limite. Spunta un colloquio con Rocchi

Come riportato dal Corriere dello Sport, spunta un clamoroso retroscena in casa Lazio. Claudio Lotito, furioso per i tanti episodi arbitrali a sfavore in questo inizio di stagione e prima delle nuove polemiche post gara con la Juve, avrebbe avuto un fitto colloquio pochi giorni fa in Campidoglio con Rocchi.

Nel video diffuso il patron biancoceleste fa riferimento alla rete annullata a Zaccagni a Napoli spiegando: «Se gliel’avesse data direttamente un calciatore della Lazio sarebbe stato fuorigioco, ma la palla gliela dà un avversario». Rocchi replica che quella è stata una classica situazione borderline difficilmente interpretabile. Lotito cita poi un episodio simile che vede coinvolto Banda del Lecce. Il filmato poi si interrompe ma è chiara la rabbia del club.