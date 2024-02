Vella critica la Lazio: «Niente mercato? Sempre la solita storia! La squadra di Sarri paga il calo di Immobile»

Enrico Vella, ex centrocampista della Lazio, ha commentato il momento dei biancocelesti tra mercato e sfida con l’Atalanta

Ospite a Radiosei, Enrico Vella ha dichiarato:

PAROLE – «Guendouzi è un grande giocatore, uno tosto che non si fa pestare i piedi. Uno con grande carattere. Mi piace molto. Per quanto riguarda il mercato è successo anche in altre stagioni che pur lottando per l’alta classifica non è stato preso nessuno nonostante ne avessimo bisogno. Non riesco a capire i motivi. Ci vorrebbero uno o due giocatori in più per sostituirne altri che magari non stanno rendendo, ma è sempre la solita storia. Sarri se ha un giovane deve avere il tempo per lavorarci e con questa situazione di classifica corta diventa difficile inserire nuovi acquisti senza rischiare. Domenica la Lazio incontra un’Atalanta in salute e che ha ripreso a girare bene e in più fuori casa. Il mio cuore è più laziale nonostante abbia giocato tre anni a Bergamo e quindi spero che vinca la Lazio. Sarà una battaglia e bisognerà giocare da squadra perché loro corrono tutti e fanno girare molto la palla. Attaccano in tanti e sono molto aggressivi e la Lazio deve entrare in campo concentrata fin da subito. In questo momento il problema grosso della Lazio è che Ciro non è più Ciro. Ha fatto sempre tanti gol e purtroppo gli anni passano per tutti e per lui che è un giocatore di movimento, il peso dell’età si fa sentire».