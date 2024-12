Enrico Lotito: «Formello? Mio papà ci tiene a renderlo il più bello possibile e molti club ce lo invidiano, riguardo l’ Accademy dico questo»

Enrico Lotito, il figlio del presidente biancoceleste rilascia un intervista parlando del centro sportivo delle aquile e non solo

Ai microfoni di E’sempre Primavera ha parlato il dirigente della Lazio Primavera Enrico Lotito il quale parla del centro sportivo di Formello e non solo. Ecco le parole del dirigente biancoceleste

PAROLE – Sono sempre stato un grande tifoso della Lazio, questi colori mi sono sempre piaciuti. Sono i colori del cielo, mi ispirano fiducia, forza e compattezza. Il nostro centro sportivo? Negli anni mio padre ha voluto dare forma a questo gioiellino di Formello che tutti invidiano oggi. A breve nascerà anche l’Academy. I campi sono già in via di costruzione, sarà fatto uno stadio per le squadre del settore giovanile sia maschile e che femminile. Abbiamo anche fatto la palazzina per la Women, in cui risiedono ovviamente anche le squadre ospiti. Il nostro obiettivo è quello di creare un’unica Academy in cui ci sia il centro della Lazio, vogliamo che i ragazzi e le famiglie capiscano che questa società abbraccia tutti e non lascia fuori nessuno