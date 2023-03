Lazio Primavera, Enrico Lotito: «Non si molla nulla, l'obiettivo...»

Enrico Lotito, direttore generale del Settore Giovanile biancoceleste e di Lazio Women, ha parlato prima di Lazio Primavera-Imolese

Enrico Lotito ha parlato a Lazio Style Channel nell’immediato pre-partita della gara tra la Lazio Primavera e l’Imolese:

«Sicuramente nella gara d’andata la squadra stava vivendo un periodo complicato. Oggi la situazione è cambiata sensibilmente soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento e la determinazione e la concentrazione. Ora non bisogna mollare, è necessario continuare così. Le squadre che sono dietro di noi in classifica attendono un nostro passaggio a vuoto, ma la Lazio è consapevole che in ogni partita deve farsi rispondere presente per raggiungere all’obiettivo prefissato dalla Società. Siamo molto felici che sia la Primavera che la Lazio Women siano in testa ai rispettivi campionati, ma gli obiettivi potremmo definirli raggiunti solamente al termine della stagione».