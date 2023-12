Empoli Lazio, subito avanti i biancocelesti: la sblocca Guendouzi – VIDEO

Empoli Lazio, subito avanti i biancocelesti: la sblocca Guendouzi. Il video della rete

Bastano 10 minuti alla Lazio per passare in vantaggio sul campo dell’Empoli, grazie alla prima rete in Serie A di Matteo Guendouzi.

Azione insistita in area, pallone che arriva sui piedi del centrocampista francese, che insacca alle spalle di Caprile.