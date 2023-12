Il match valido per la diciassettesima di Serie A 2023/2024 tra Empoli e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Dopo il ko con l’Inter la Lazio torna in campo contro l’Empoli per la diciassettesima giornata di Serie A. I capitolini cercano un successo che potrebbe portarli al nono posto, per continuare così la scalata verso le posizioni più nobili della classifica. Dall’altro lato i padroni di casa sono alla ricerca di punti preziosi nella lotta per non retrocedere.

Empoli-Lazio 0-0: sintesi e moviola

Empoli-Lazio 0-o: risultato e tabellino

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Bastoni; Fazzini, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Maldini. All. Andreazzoli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Arbitro: Matteo Marchetti