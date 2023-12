Empoli-Lazio: i precedenti con l’arbitro Marchetti. Ecco quando il direttore di gara ha già incontrato i biancocelesti

Non ci sono precedenti tra l’arbitro Matteo Marchetti e la Lazio, quello contro l‘Empoli sarà il primo incrocio dei biancocelesti con il direttore di gara di Ostia. La gara è in programma per venerdì 22 dicembre alle ore 18.30, presso lo Stadio Castellani e valida per la diciassettesima giornata di Serie A.