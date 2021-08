Baldinelli: «Grande emozione per il gol, faremo di tutto per restare in A»

Filippo Baldinelli, centrocampista dell’Empoli ha parlato nel post partita del match contro la Lazio: le sue dichiarazioni

SUL GOL E L’ESORDIO IN A – «Realizzare il mio primo gol in Serie A è stata una grande emozione. Anche nel secondo tempo ci sono state diverse occasioni per riprendere la partita, non ci siamo riusciti. È stato un buon inizio di campionato per l’Empoli, abbiamo giocato bene, peccato per la sconfitta.»

SULLA SERIE A – «In Serie A i tempi di gioco sono più veloci, appena sbagli vieni punito e stasera l’abbiamo visto: tre errori, tre gol. Sono arrivato in questa serie un pò tardi a 26 anni ma faremo di tutto per rimanerci»