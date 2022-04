Empoli, Corsi: «Pinamonti? Marotta si è congratulato e ha detto che...»

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha svelato un aneddoto su Pinamonti obiettivo di mercato della Lazio

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto a La politica nel pallone, trasmissione di Rai Gr Parlamento, dove ha parlato anche di Andrea Pinamonti dopo la doppietta di ieri contro il Napoli. L’attaccante è nel mirino della Lazio per il prossimo mercato.

«Pinamonti? Ieri Marotta ci ha fatto i complimenti, ci ha detto ‘grande Pinamonti’. Speriamo che venga studiato il meglio per lui, è quello che mi interessa di più. Le qualità le ha sempre avute, quest’anno ha trovato continuità ma ha ancora margine perché è un ragazzo di 22 anni. Per noi è fondamentale visto che acquistiamo dei prospetti da altre squadre e ci concentriamo su cosa si può migliorare. Ritengo che Andrea possa diventare un giocatore importante. I numeri ci impongono di fare un certo tipo di politica, non ci possiamo permettere giocatori di grandi club e siamo già proiettati ai costi dell’anno prossimo»