Emerson Palmieri, West Ham sempre più vicino: le cifre

Emerson Palmieri, accostato anche alla Lazio, è ormai sempre più vicino al West Ham. Il giocatore dunque è destinato a restare in Premier.

Secondo quanto riportato su Twitter dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, Il Chelsea dovrebbe incassare 13 milioni più 2 di eventuali bonus. Il terzino si legherà al suo nuovo club fino al 2027.

Emerson Palmieri to West Ham, here we go! Full agreement reached on both clubs and player side – been told that deal valid until 2027. 🚨⚒️ #WHUFC

Fee agreed with Chelsea for £13m fixed plus £2m in add-ons. #CFC

Understand first part of medical tests will be completed today. pic.twitter.com/q0VJLNU54O

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2022