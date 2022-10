Emerson Palmieri: «Offerte dalla Serie A? Vi spiego...»

Emerson Palmieri, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato a lungo di Nazionale e non solo: le dichiarazioni

Emerson Palmieri, esterno del West Ham e dell’Italia, ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

WEST HAM – «La squadra è bella, non avevamo cominciato bene la stagione ma ora stiamo facendo punti importanti».

SERIE A – «Non ho ricevuto offerte dalla Serie A, ma solo dalla Premier, e io ho scelto il West Ham».

MONDIALE – «Qui voglio giocare il più possibile anche per rimanere nel giro di Mancini. Il Mondiale? Non credo riuscirò a guardarlo: già è stato difficile quattro anni fa, stavolta lo è di più perché manchiamo per la seconda volta di fila. Ma abbiamo una buona squadra, ottimi giovani; serve pazienza, le cose torneranno alla normalità».