Emergenza Lazio: tante assenze in difesa per la sfida con la Samp

La Lazio deve affrontare una situazione di emergenza, specialmente per il reparto arretrato: contro la Samp ci saranno molte assenze

Dopo la sconfitta contro l’Inter di domenica sera, la Lazio si trova a dover affrontare un’altra grande problematica. Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, i biancocelesti si trovano di fronte ad una vera e propria emergenza, specialmente per quanto riguarda la difesa.

Nel match di sabato contro la Sampdoria, il tecnico Simone Inzaghi dovrà fare a meno di diversi giocatori: Hoedt sarà squalificato, Luiz Felipe è ancora in fase di recupero a Monaco di Baviera, mentre Radu quasi sicuramente non recupererà per il match dell’Olimpico. Inoltre, a queste assenze potrebbe aggiungersi anche quella di Manuel Lazzari, a rischio per la presunta bestemmia.