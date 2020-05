Emergenza coronavirus, contagi 0 entro il 12 agosto in Italia: lo rivela uno studio

Uno studio svolto a Singapore ha creato un calendario di date in cui ogni paese avrà 0 nuovi contagi da coronavirus

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno studio dell’Università di tecnologi di Singapore sul coronavirus avrebbe stilato un calendario, con date per ogni paese che indicano quando il paese stesso raggiungerà quota 0 nuovi contagi. Per l’Italia, dato l’ultimo trend, si parla del 12 agosto per la scomparsa del virus, un mese più tardi di Singapore stessa, che raggiungerà tale soglia il 19 luglio. Per Regno Unito e Stati Uniti, invece, i tempi si allungano: 30 settembre per i primi, 11 novembre per i secondi.

Nonostante ciò, gli scienziati hanno specificato che lo studio è approssimativo e non tiene conto di una possibile seconda ondata. Queste le parole degli scienziati:

«Le previsioni sono incerte per natura. Queste previsioni vanno prese con la massima cautela perché non contemplano l’eventualità che possano esserci delle nuove ondate. L’eccessivo ottimismo può essere pericoloso perché può allentare l’attenzione dei cittadini e dei controlli dei vari paesi e quindi causare un nuovo aumento della curva dei contagi. Una cosa, questa, da evitare assolutamente».