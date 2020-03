Emergenza Coronavirus, la UEFA sospende Champions ed Europa League

Emergenza Coronavirus, la UEFA ferma le competizioni europee: rinviate le gare di Champions, Europa e Youth League

Si ferma tutto. La UEFA ha così deciso: Champions League, Europa League e Youth League rinviate a data da destinarsi. La sentenza è stata resa nota tramite un comunicato ufficiale: rimandate tutte le gare in programma per il 17, 18 e 19 marzo, oltre ai sorteggi previsti per il 20.

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, inoltre, è prevista una videoconferenza con tutti i membri della UEFA per delineare le modalità con cui affrontare l’Emergenza Coronavirus.