Emergenza Coronavirus, un altro campionato in Europa si ferma

Dopo l’Italia e la Spagna, anche in Olanda il calcio si ferma: Eredivisie bloccata fino al 31 marzo per il Coronavirus

Nonostante la Uefa continui a perseverare, sottovalutando il problema Coronavirus e mettendo in pericolo varie persone, le singole leghe decidono di prevenire e chiudono i battenti.

Dopo lo stop di Serie A e Liga, anche un’altro campionato europeo decide di fermarsi per cercare di evitare l’espansione della pandemia: si parla dell’Eredivisie e la Tweede Divisie rimarranno ferme fino al 31 marzo almeno, come comunicato dal Governo di Amsterdam. Non si sa ancora quando potranno essere recuperate le partite, ma sicuramente questo gesto era necessario per tamponare quantomeno il contagio.