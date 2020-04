Emergenza Coronavirus, Speranza: «Segnali positivi, ma sarà battaglia lunga»

Intervenuto ai microfoni di Rai News, il Ministro della Salute Speranza ha fatto il punto sulla questione virus

Dopo i dati e le conferme di una situazione emergenza con segnali positivi, è intervenuto ai microfoni di Rai News il Ministro della Salute Roberto Speranza che ha precisato:

«La ricerca sta facendo tutto il possibile ma non è disponibile un vaccino, né una terapia certa. La vera soluzione è il distanziamento sociale, l’unica arma che tutti i governi del mondo stanno mettendo in campo per ridurre la diffusione del contagio. Dobbiamo insistere su questa strada. Gli atteggiamenti sbagliati o immaginare che la battaglia sia vinta rischiano di compromettere i tanti sacrifici fatti. I decreti non bastano, serve il contributo di ogni cittadino. L’indice ‘R con zero’ nel mese di febbraio e nei primi di marzo ha sfiorato i 3, quindi ogni persona contagiata ne contagiava altre 3, producendo una moltiplicazione molto significativa. Con l’applicazione delle misure che abbiamo disposto in maniera rigorosa a partire dal 10 di marzo ha iniziato la sua discesa. Ma la battaglia è ancora nel suo pieno».