Emergenza coronavirus, il direttore sanitario Pulcini: «La cosa più importante è non avere paura»

Emergenza coronavirus, le parole del direttore sanitario dei biancocelesti Ivo Pulcini in merito a quanto sta accadendo in Italia

Ivo Pulcini, direttore sanitario della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare dell’emergenza coronavirus. Ecco le sue parole.

«La prima cosa è non avere paura. Il Coronavirus non è un grande virus, i giovani lo possono sconfiggere prendendo le debite precauzioni. Cercare di prendere preventivamente la vitamina C, rispettare gli orari per andare a dormire. Quello che più conta è la temperatura. Bisogna umidificare, il virus si sviluppa se il clima è secco. Bere due litri di acqua al giorno, mangiare molta frutta e verdura, non mangiare a pranzo o cena abbondantemente. L’intestino va tenuto pulito e, chi non fa sport, deve camminare almeno mezz’ora al giorno. Respirare con la bocca chiusa, il naso va tenuto pulito o con le acque di Sirmione o con il netilota. Evitare cibi difficili da digerire, per una settimana consiglio di non assumere latte o latticini, o anche yogurt. L’ottimismo è fondamentale. I ragazzi sono davvero brave persone, davvero una famiglia. Lavoriamo con entusiasmo, con persone degne di essere curate nel migliore dei modi».