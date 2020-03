Emergenza Coronavirus: non si ferma la Premier League. Il campionato inglese non subirà restrizioni: porte aperte e nessun rinvio

«Stiamo valutando la possibilità di vietare i principali eventi, anche sportivi. Alla luce dell’evidenza scientifica, possiamo dire che finora avrebbe avuto un impatto limitato nella trasmissione del virus. Ma la situazione potrebbe cambiare presto» ha dichiarato Boris Johnson.

Nessuna restrizione, quindi, per il calcio inglese. Come riportato da Sportface.it, la Premier League continua a divertire i suoi tifosi senza alcun limite: porte aperte e nessun rinvio è la scelta del governo e del comitato scientifico. Non sono comunque esclusi nuovi provvedimenti.