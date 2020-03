Emergenza Coronavirus, positivo il figlio di Favalli

Il figlio dell’ex calciatore della Lazio gioca in Serie C con la Reggiana. L’intera squadra andrà in quarantena

Il Coronavirus invade il calcio italiano: un giocatore è risultato positivo al test del tampone. Non si tratta di Serie A o B, il virus è arrivato nella Serie C e più precisamente nella squadra della Reggiana ed il calciatore coinvolto è il figlio di una vecchia conoscenza della Lazio.

Alessando Favalli, figlio dell’ex capitano biancoceleste Giuseppe, è entrato in contatto con dei parenti già colpiti dal Covid-19 ed è rimasto colpito anche lui, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Ora l’intera squadra e lo staff entrerà in quarantena, tutte le attività verranno sospese per 14 giorni ed il campionato è a serio rischio.