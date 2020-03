Emergenza Coronavirus, la MLS si ferma per 30 giorni FOTO

Anche la MLS si ferma per l’Emergenza Coronavirus, dopo lo stop dell’NBA lo stop anche per il massimo campionato di calcio

Lo sport si ferma anche oltreoceano. La MLS – il massimo campionato di calcio per club statunitensi e canadesi – sarà sospeso per 30 giorni. Dopo il blocco dell’NBA, le misure di contenimento adottate per l’Emergenza Coronavirus, vengono accolte anche per il rettangolo verde. Recita così il comunicato: «La Major League Soccer ha deciso di sospendere i match per 30 giorni con effetto immediato in accordo con gli enti che si occupano della salute pubblica e che vigilano sull’emergenza coronavirus. Al momento opportuno, la lega e i club comunicheranno aggiornamenti sulla prosecuzione della stagione 2020».

Major League Soccer Suspends Season for 30 Days pic.twitter.com/FLUqzttwrK — MLS Communications (@MLS_PR) March 12, 2020