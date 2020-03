Emergenza Coronavirus, il ds dell’Udinese Pierpaolo Marino, ha detto la sua sulle misure adottate fino ad ora

Anche il ds dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha detto la sua sulle misure adottate per l’Emergenza Coronavirus sulle frequenze di Radio Sportiva:

«Fatico a credere che questo campionato si possa concludere regolarmente: gli scenari sono imprevedibili, ci dobbiamo preparare anche a ipotesi peggiori. Se quello che è successo a squadre di Serie C succede anche a quelle di Serie A cosa facciamo? Non ci stiamo rendendo conto che stiamo entrando in un percorso come quello dei film apocalittici, che ci può vedere protagonisti: il governo prima o poi potrebbe sospendere il campionato, in paesi come la Cina è successo».