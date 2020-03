Emergenza Coronavirus, il Lazio Club NYC sostiene lo Spallanzani

Emergenza Coronavirus, il Lazio Club Giorgio Chinaglia a sostegno dello Spallanzani di Roma anche da New York

Una gara di solidarietà a sostegno degli Ospedali del Paese. L’Emergenza Coronavirus ha fatto partire la meravigliosa macchina che è l’Italia, tante le iniziative e i fondi aperti per raccogliere denaro da devolvere alla sanità. Gli aiuti non sono arrivati solo dal territorio nazionale, ma anche da oltreoceano, da New York. Il Lazio Club Giorgio Chinaglia, infatti, si è mosso a sostegno dello Spallanzani di Roma: «È il minimo che possiamo fare!! Solo merito assolutamente vostro!! Ed è solo l’inizio!!».