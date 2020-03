Emergenza coronavirus, anche la famiglia Inzaghi partecipa al flashmob sonoro – VIDEO

Emergenza coronavirus, l’appuntamento era fissato per oggi alle 18:00: tutta Italia al balcone con uno strumento per suonare e cantare insieme l’inno di Mameli

Una bella iniziativa che parte da nord a sud in questo periodo difficile per la nostra Italia stretta nella morsa del coronavirus. Un flashmob sonoro dai balconi di casa per cantare insieme l’Inno di Mameli e sentirci uniti nonostante le distanze.

Anche mister Inzaghi insieme alla moglie Gaia e al figlioletto Lorenzo hanno partecipato da casa loro.