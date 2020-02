Emergenza Coronavirus: il recupero della 25esima giornata. Dubbio Inter-Samp

Alcuni match hanno già le date per recuperare mentre per la sfida di San Siro tra la squadra di Conte e la Samp è ancora tutto da decidere

Domenica insolita per la Serie A vista l’emergenza Coronavirus: rinviate quattro partite di campionato tra Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma e Verona-Cagliari. Da ieri si sta cercando di capire quando sarà possibile recuperare i match, tenendo conto anche degli impegni delle Coppe per alcune.

Secondo gazzetta.it infatti il problema principale sarebbe intorno a Inter-Samp perchè i nerazzurri avrebbero giocato anche a porte chiuse nella giornata di ieri per non interferire con gli impegni di Coppa Italia ed Europa League. L’unica data disponibile sarebbe mercoledì 20 maggio. Marotta ha avanzato l’idea di giocare il recupero con la Samp settimaan prossima al posto della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. La gara con la squadra di Gattuso si giocherebbe il 13 maggio, data fissata per la finale che slitterebbe al 20 maggio. L’ipotesi è al vaglio della Lega e si discuterà nell’incontro a Roma tra Figc, Governo e Leghe.

Atalanta-Sassuolo invece si giocherebbe il prossimo 18 marzo: la data non è ancora ufficiale ma l’unica possibile visti gli impegni in Champions della Dea. L’impegno col Sassuolo si troverebbe nel mezzo fra i match contro Udinese di domenica 15 e la gara casalinga contro il Napoli della domenica successiva. Si tratterebbe di tre partite in otto giorni dopo l’impegno della Champions che vedrà i bergamaschi giocare gli ottavi di ritorno contro il Valencia.

Per Torino-Parma si ipotizzano due date: la prima si tratterebbe del 4 marzo che vede il Torino impegnarsi fra la trasferta di Napoli del 29 febbraio e la sfida casalinga contro l’Udinese; il Parma invece si troverebbe fra la Spal e il match contro il Genoa del 7 marzo. Vagliata anche l’idea di mercoledì 11 marzo ma si dovrebbe mettere mano al campionato, anticipando a sabato 7 marzo il posticipo della ventisettesima tra Torino e Udinese. Le due squadre avrebbero dato la disponibilità di giocare in entrambe le date e possibilmente a porte aperte.

Verona-Cagliari invece si tratterebbe dell’11 marzo nonostante la giornata di ieri e le mancate comunicazioni del rinvio del match contro i veronesi.