Emergenza coronavirus, il bollettino della protezione civile – 19 maggio

La protezione civile ha fornito l’aggiornamento odierno riguardo i dati dell’emergenza coronavirus in Italia.

Scendono ancora gli attualmente positivi: -1424 unità, per un totale di 65129 ancora positivi. Aumentano, invece, i decessi, con 162 nelle ultime 24h, per un totale di 32169. Sono invece nuovamente superiori alle 2000 unità i guariti, +2075. Calano ancora i ricoveri in Terapia Intensiva, -33 oggi per un totale di 716 ancora ricoverati. I nuovi contagi odierni sono 813, mentre il numero di tamponi è di 63158.