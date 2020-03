Coronavirus, il professor Galli: «Stadi a porte aperte? Con dolore dico…»

Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano, è stato intervistato da TMW Radio per commentare i temi legati all’emergenza Coronavirus

Il professore Massimo Galli, ha voluto fare chiarezza sulla situazione di emergenza in Italia legata al Coronavirus. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha dichiarato:

«Il virus circola prima delle misure prese, c’è da aspettarsi un’ondata. Non sono sorpreso degli ultimi dati. Al Centro-Sud, invece, c’è la possibilità di fermare i focolai perché lì il virus è circolato di meno. Ma bisogna essere responsabili, altrimenti si rischia il collasso perché lì si è meno attrezzati del Nord. I tempi ci fanno dire che non saranno brevi, se riusciamo a contenerlo si potrà tornare più rapidamente alla normalità, ma comunque con tempi medio-lunghi. Riaprire gli stadi non prima di settembre-ottobre? Sì, si deve già pensare alla prossima stagione, lo dico con dolore».