Emergenza Coronavirus, Gabbiadini positivo: il secondo in Serie A

Dopo la positività di Rugani al Coronavirus, comunicata ieri sera, arriva quella di un altro giocatore di Serie A: Manolo Gabbiadini

Il Coronavirus è arrivato in Serie A. Ieri sera la Juventus ha comunicato la positività di Daniele Rugani al virus pandemico ed ha già attuato le procedure di isolamento dell’intera squadra. Anche l’Inter ha deciso di fermare tutta l’attività sportiva e mettere in quarantena la squadra e lo staff.

In questi minuti anche un altro giocatore è stato contagiato dal COVID-19: si tratta di Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria. La società, con un comunicato pubblicato sul proprio sito web, ha rese note le condizioni del calciatore in questione. Ecco le parole scritte dai blucerchiati: «L’U.C. Sampdoria informa che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19, ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa».