Arrivano i nuovi dati sull’emergenza Coronavirus, riportati dalla Protezione Civile nella consueta conferenza stampa delle 18

Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, sono 1195 i nuovi positivi al Covid-19 di oggi. Diminuiscono le morti, oggi 542, e i ricoveri in Terapia Intensiva, 99 in meno di ieri, per un totale di 3693. Sono 2099 i nuovi guariti di oggi per un totale di 26491. I nuovi casi odierni, considerando nuovi positivi, nuovi decessi e nuove guarigioni, sono 3846.