Emergenza Coronavirus, Di Maio: «Possiamo battere il virus»

Il Ministro degli Esteri, prima della conferenza del Premier Conte, aveva anticipato lo stato di emergenza che vive il paese

Luigi Di Maio, prima che Conte svolgesse la sua conferenza stampa a Palazzo Chigi, aveva rilasciato delle dichiarazioni importanti all’agenzia di stampa Adnkronos, svelando l’estensione delle norme cautelative in tutto il territorio nazionale.

Ecco le parole del Ministro degli Esteri: «Il patrimonio di esperienza che ci restituisce anche il dato incoraggiante della zona rossa di Lodi, deve portarci a fare un sacrificio ulteriore in tutta Italia. Possiamo battere il virus. Ma ora servono regole ferree ovunque. Tutta Italia come la Lombardia, verso una nuova stretta con una zona arancione per tutto il paese».