Emergenza Coronavirus, convocato un consiglio federale straordinario

Emergenza Coronavirus, indetto un consiglio federale straordinario dalla FIGC: 10 marzo la data scelta dalle parti

In questa giornata densa di avvenimenti, con il campionato a rischio sospensione, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha convocato un consiglio federale straordinario, per fare il punto sulle decisioni da prendere in merito al regolare svolgimento della Serie A.

Una data a questo punto fondamentale per capire come far fronte alle richieste del ministro Spadafora di sospendere il calcio, e la volontà della Lega Serie A di continuare il campionato seguendo il decreto emanato pochi giorni fa dal Governo.

Matteo Pesce