Emergenza Coronavirus, Euro2020 verso il rinvio e spazio ai campionati

Oggi un membro del board della Uefa si è espresso su quali potrebbero essere gli scenari per il calcio europeo

Il Coronavirus ha paralizzato il calcio europeo: campionati momentaneamente bloccati ed competizioni internazionali (Champions ed Europa League) costrette allo stop.

Anche l’Europeo itinerante, in programma per quest’estate, rischia di non vedere la luce. Tutte le leghe stanno chiedendo alla Uefa di posticipare il torneo per permettere la conclusione dei vari campionati. Il massimo organo del calcio continentale non si è dimostrato flessibile al momento, anche se oggi è arrivato un segnale di apertura: il membro del board Uefa, Evelina Christillin, è stata intervistata da Il Mattino ed ha rilasciato importanti dichiarazioni. Ecco le sue parole: «Stiamo lavorando per il rinvio dell’Europeo, penso che dovremo far concludere campionati e coppe in estate per poi far disputare la rassegna continentale nel 2021».