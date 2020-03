Coronavirus, via alla campagna #calciatorepresente per i ventilatori polmonari

Emergenza Coronavirus, parte la campagna #calciatorepresente per donare un ventilatore polmonare agli Ospedali italiani

Sono tante le iniziative promosse per potenziare gli Ospedali italiani. Tanti i fondi aperti per rispondere in modo unitario all’Emergenza Coronavirus. Adesso il testimone passa anche ai giocatori dei singoli club: è l’iniziativa portata avanti da Sportpaper.it, con l’hashtag #calciatorepresente. Questo lo slogan: «Dimostra anche oggi di esser bravo con i piedi e con la testa, sarai il nostro idolo anche quando appenderai gli scarpini al chiodo».

La raccolta serve per donare un ventilatore polmonare dalcosto di 10.000€, cifra troppo alta per un singolo tifoso ma di certo non proibitiva per i protagonisti del nostro campionato.