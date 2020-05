Emergenza coronavirus, il bollettino di oggi – 29/05

Emergenza coronavirus, continuano a scendere gli attualmente positivi in Italia e le terapie intensive continuano a respirare

Tramite il consueto aggiornamento, la Protezione Civile ha diffuso i numeri del bollettino odierno relativo all’emergenza coronavirus in Italia.

Gli attualmente positivi sono 46.175, 1811 in meno rispetto alla giornata di ieri. I nuovi decessi sono 87, per un totale di 33.229 dall’inizio dell’emergenza. Sono 2240 i guariti di oggi, per un totale di 152844. Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva, -14 nella giornata di oggi, con 475 ancora ricoverati. I nuovi contagi di oggi, invece, sono 516 in più rispetto a ieri.