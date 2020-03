Emergenza Coronavirus, anche tre giocatori del Napoli in fila al supermercato di notte

Emergenza Coronavirus, anche Callejon, Ospina e Llorente si sono messi in coda di notte al supermercato

La conferenza stampa di Conte, in cui ha dichiarato l’Italia un’unica zona rossa ha generato il panico tra i cittadini. Supermercati presi letteralmente d’assalto, file chilometriche nella notte per accaparrarsi scorte di qualunque genere, una vera e propria corsa all’approvigionamento.

Tra i tanti in coda, però, anche qualche volto noto della Serie A. Come Callejon, Ospina e Llorente – in forza tra le fila del Napoli – si sono uniti al serpentone di persone in attesa di entrare in uno store del Vomero. Una decisione documentata dalla moglie del portiere partenopeo e riportata da Il Messaggero.