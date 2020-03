Emergenza Coronavirus, a rischio anche Tokyo2020

Dopo gli Europei, il Coronavirus è pronto a fermare anche i Giochi Olimpici di quest’estate a Tokyo. Oggi i primi incontri a Losanna

Il Coronavirus è pronto a bloccare un’altra competizione sportiva internazionale. Insieme agli Europei, per quest’estate sono programmati anche i Giochi Olimpici di Tokyo ma a causa del virus pandemico in circolazione, tutto rischia di saltare.

Oggi la Uefa si riunisce per decidere il rinvio di Euro2020, cercando di favorire il compimento dei campionati nazionali. Anche a Losanna ci saranno delle consultazioni: sono previsti incontri virtuali con le federazioni internazionali e domani sarà il turno dei comitati olimpici. La scelta più plausibile è lo slittamento di due anni anche se il Cio prova a tenere duro. Giovedì la fiaccola dovrebbe arrivare in Giappone ma potrebbe non servire.