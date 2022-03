Elmas: «Macedonia, realizziamo il nostro sogno»

Elmas, centrocampista di Napoli e Macedonia, ha caricato i suoi compagni di squadra in vista dell’impegno col Portogallo

Eljif Elmas, centrocampista macedone del Napoli, ha parlato in avvicinamento alla finale playoff per i Mondiali tra la sua Nazionale e il Portogallo.

«La partita che ci attende potrebbe essere una delle più difficili di sempre, la più emozionante per noi calciatori macedoni. Abbiamo 90 minuti per realizzare un sogno che avevamo sin da bambini. Un sogno che non è solo il nostro, ma quello di tutta la nazione. Non possiamo perdere questa occasione. Dobbiamo dare tutto in campo per poter conquistare l’accesso ai Mondiali in Qatar».