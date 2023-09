Italia, senti Elmas: «So perfettamente come giocherà Spalletti»

Elijf Elmas, centrocampista del Napoli e della Macedonia del Nord, ha avvisato l’Italia di Spalletti in vista della sfida di questa sera

«Conosco abbastanza bene Spalletti. Mi aspetto che escano alti, che facciano una partita con molto possesso palla. Una partita in cui l’Italia dominerà. L’Italia andrà in campo per vincere, dobbiamo giocare perfettamente se vogliamo ottenere un risultato positivo».