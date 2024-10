Eleonora Goldoni a Ente Morale: «Ho avuto un rapporto malsano con il cibo e il calcio mi ha aiutato, ecco come»

Eleonora Goldoni, attaccante della Lazio Women, ha parlato di disturbi alimentari e raccontato la sua esperienza e come il calcio l’ha aiutata

Eleonora Goldoni, attaccante della Lazio Women, ha parlato ospite di Ente Morale, raccontando affrontando il tema dei disturbi alimentari e raccontando la sua esperienza. Di seguito le sue parole.

RAPPORTO CON IL CIBO – «Purtroppo o per fortuna ho vissuto un momento difficile, un rapporto malsano col cibo e ne sono uscita grazie al calcio e alla volontà di voler diventare un’atleta. Questo mi dà la possibilità di aiutare le ragazze che stanno vivendo questo momento, essendoci già passata. Ho toccato i limiti dell’anoressia perché avevo l’immagine di me di non essere abbastanza magra, evitavo pranzi e cene di famiglia. È una distorsione della realtà che ti porta a perdere il controllo del tuo corpo».

COME IL CALCIO LA HA AIUTATA – «Ho capito che quella non era la strada giusta per diventare la calciatrice che sognavo, ho capito che un’atleta ha bisogno di alimentare il proprio corpo nella maniera più corretta possibile. La porta che mi ha permesso di uscirne, è stato un percorso molto lungo, è stato lo sport. In quel momento pensi solo a cosa mangiare, a cosa evitare e nel mio caso c’era la valenza dello sport che mi ha spronato a uscirne aiutandomi a cambiare la percezione di me. Quella che era la tua debolezza diventa la tua più grande forza, un’enorme consapevolezza di quello che è stato e che sei diventato. A quel punto sei pronto a guardarti intorno e ad aiutare chi sta vivendo quella situazione».

IMPORTANZA DEI SOCIAL – «Credo molto nei social come grande megafono, è una grande responsabilità. È uno strumento che ti può connettere con altre, basta solo una persona che condivida o apprezzi un tuo pensiero e il tutto si diffonde. È una piccola vittoria».