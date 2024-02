Goldoni a LSC: «Vi dico quando torno dall’infortunio. Oggi bellissima giornata»

Eleonora Goldoni, giocatrice della Lazio Women, ha parlato a margine dell’iniziativa La Lazio nelle Scuole: le dichiarazioni

Intervenuta a Lazio Style Channel a margine dell’iniziativa La Lazio nelle Scuole, Eleonora Goldoni, calciatrice della Lazio Women, ha dichiarato:

PAROLE – «Ho una bellissima sensazione. Prima di questi eventi pensiamo di voler lasciare qualcosa a loro, ma poi sono loro che la lasciano a noi. Vogliamo essere quello strumento di valori sani. Una responsabilità molto bella e importante. Una giornata come questa spero che lasci un ricordo positivo, ma anche un modo per riflettere sui temi trattati e che vanno affrontati fin da bambini. Se riusciamo a lasciare un’impronta in questi bambini, che un giorno saranno adulti, è davvero importante. Quando son stata piccola non abbiamo mai fatto incontri del genere e mi sarebbe piaciuto. Mi sono rivista nei loro occhi pieni di entusiasmo, dubbi e curiosità. Il mio rientro? Stare fuori è un colpo al cuore, ma sto dando il mio contributo da bordo campo. Mi sento in gabbia, ma manca qualche settimana. Il campionato è super avvincente. La Ternana è tosta, ma vogliamo vincere».