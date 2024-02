La Lazio nelle Scuole, Goldoni: «In Serie A servono riforme»

La Lazio nelle Scuole, Eleonora Goldoni, calciatrice della Lazio Women, ha parlato ai cronisti presenti: le sue dichiarazioni

Intervenuta ai cronisti presenti a margine dell’evento La Lazio nelle Scuole, Eleonora Goldoni, calciatrice della Lazio Women, ha dichiarato:

PAROLE – «Veniamo a questi eventi con l’obiettivo di dare qualcosa a questi bambini, poi torniamo a casa e scopriamo che è il contrario, sono loro che ci hanno dato qualcosa. L’infortunio? Sto recuperando, sono contenta, non vedo l’ora di tornare in campo. Dovrebbe mancare poco. Il punto di forza del nostro gruppo è quello di essere unito e volenteroso di superare ogni problema parlandone e aiutandoci. Il campionato è avvincente e competitivo, ma siamo pronte a tutto, lottiamo per vincere e vogliamo farlo. Riforme del campionato? Penso siano necessarie, soprattutto in Serie A. Tutti i giorni, però, vediamo che c’è un lavoro dietro le quinte importante e noi possiamo solo apprezzarlo perché di anno in anno il calcio femminile in tutto il mondo sta migliorando».