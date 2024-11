El Kaddouri, il retroscena di mercato: «Ecco perché andai all'Empoli e non alla Lazio; Sarri? Grande allenatore, ma...»

Le parole di Omar El Kaddouri, centrocampista della Spal, che rivela un retroscena sul suo mancato arrivo alla Lazio

«Sarri al Napoli? Tatticamente un fenomeno, nel rapporto personale abbiamo avuto qualche problema. Il primo anno mi sono trovato bene, nonostante entrassi spesso dalla panchina e io a 25 anni avevo voglia di giocare di più; ma accettavo le sue scelte. L’ultimo giorno di mercato tra la prima e la seconda stagione Gasperini mi chiama per portarmi all’Atalanta, io volevo accettare ma Sarri mi disse che mi avrebbe fatto giocare di più. Scoprii dalla tv che non mi aveva inserito neanche in lista Champions. Litigammo per 2 mesi e a gennaio andai all’Empoli con il ds Accardi, mio ex compagno a Brescia, che mi convinse a preferire loro alla Lazio di Tare. Oggi quando vedo Sarri lo saluto, ma quell’episodio non lo dimentico»