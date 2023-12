Effetto Superlega, in forte crescita il titolo della Lazio in borsa: i dettagli. I dati aggiornati dopo la decisione della Corte di Giustizia dell’UE

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dato ragione alla Superlega rappresentata dalla società A22 Sports, dichiarando che la UEFA e la FIFA hanno una posizione monopolistica, vietata dall’ordinamento per la concorrenza dell’Unione europea.

E come riporta Calcio e Finanza, spunta un beneficio immediato per la Juventus, nonostante il presidente Gianluca Ferrero abbia annunciato la richiesta da parte della società di fuoriuscire dalla Superlega ai due club rimanenti, Real Madrid e Barcellona. Il titolo in Borsa della Juve, infatti, ha fatto registrare un balzo importante del 16% poche ore dopo la pronuncia della CGUE.

In apertura le azioni del titolo bianconero a Piazza Affari si attestava a 0,2512 euro, mentre al momento queste sono a quota 0,2898 euro, valore che non raggiungeva da inizio ottobre. La capitalizzazione di bilancio ha raggiunto i 732 milioni di euro. In forte crescita anche il titolo della Lazio, che viaggia in questo momento 0,8080 euro per azione con una crescita del 6,6%.