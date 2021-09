Albinati: «Vi racconto come sono diventato tifoso della Lazio»

Lo scrittore Albinati ha raccontato di quale sia stato l’evento che ha fatto nascere la sua fede calcistica verso la Lazio

Edoardo Albinati, storico scrittore e tifosissimo biancoceleste, ha raccontato al Corriere dello Sport come sia nata la sua passione per la Lazio:

«Nella mia famiglia, che veniva dal Nord, non c’era nessun interesse calcistico tranne la zia Lina di Torino tifosa della Juventus. A 9 anni ero blandamente juventino grazie a lei. Nel 67′ avvenne un fatto: la Juve vinse lo Scudetto superando l’Inter all’ultima giornata. Avrei dovuto essere felice ma il portinaio dove abitavo era in lacrime perché la Lazio era andata in Serie B. Mi dissi: ‘Devo tifare una squadra della mia città e tiferò quelli che stanno soffrendo».